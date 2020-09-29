فرنسا تعتقل شبكة من 29 شخصاً لتمويل الإرهاب في سوريا

أوقفت السلطات الفرنسية 29 شخصا، اليوم الثلاثاء، خلال عملية استهدفت شبكة إلكترونية لتمويل الإرهاب استفاد منها عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وقالت نيابة مكافحة الإرهاب، في بيان، إن هذه العملية تخللتها "55 عملية دهم في 26 دائرة مختلفة وأدت إلى توقيف 29 شخصا تراوح أعمارهم بين 22 و66 عاما، يشتبه بأن معظمهم ضخوا أموالا في الشبكة لصالح قريبين منهم موجودين في سوريا".

وأضافت النيابة أن هذه العملية "تندرج في إطار تحقيق أولي فتح في 24 يناير 2020 في قضية تمويل الإرهاب و(تأليف) عصابة أشرار إرهابيين" بعد رصد "شبكة معقدة من عمليات تحويل أموال لإرهابيين فرنسيين لا يزالون في سوريا".

وأوضحت أن هذه الشبكة "تنشط منذ العام 2019 وتستند خصوصاً إلى شراء بطاقات عملة رقمية أرسلت أرقامها المرجعية في شكل آمن إلى إرهابيين موجودين في سوريا".

وتمكن المحققون من كشف هويتي "إرهابيين فرنسيين" يحركان هذه الشبكة هما "مسعود س. ووليد ف. وعمرهما 25 عاما".

وشرحت النيابة أن المشتبه بهما "وصلا معاً إلى سوريا العام 2013 ويشتبه بانتمائهما إلى هيئة تحرير الشام الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، وصدرت مذكرة توقيف بحقهما إثر حكم غيابي أول بالسجن عشرة أعوام أصدرته محكمة الجنح في باريس في العاشر من أبريل 2016".