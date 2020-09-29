نبذة عن حياة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عن 91 عاماً، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

وأعلن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت، "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع تلفزيون الكويت بثه الرسمي وبدأ ببث آيات قرآنية قبل قراءة إعلان الوفاة.

كان الشيخ صباح توجه إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي لاستكمال علاجه الطبي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.

وصل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح إلى سدة الحكم في مطلع العام 2006.

كان الشيخ صباح وزيراً للخارجية الكويتية لسنوات طويلة وعرف عنه، خلال فترة عمله في الوزارة، كونه وسيطاً موثوقاً من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

ساعد الشيخ صباح بلاده على تخطي تبعات غزو العراق للكويت في 1991، وانهيار الأسواق العالمية.

ينظر إلى الأمير الراحل على أنّه مهندس السياسة الخارجية الحديثة لدولة الكويت.

فخلال عمله على رأس وزارة الخارجية لأربعة عقود، نسج علاقات وطيدة مع العديد من دول العالم.

وظل الأمير الراحل منخرطاً، إلى حد كبير، في الأعمال اليومية وبالسياسة الإقليمية والدولية.

ولُقّب الأمير الراحل في الإعلام بألقاب عدة منها "أمير الإنسانية" و"عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".