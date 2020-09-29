انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الدولي جنوب بغداد

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رتلاً كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة دون خسائر، وذلك بأحد المناطق التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد.



وأوضحت خلية الإعلام في بيان صحفي أن رتلاً كان "ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بوساطة شركات نقل عراقية، وسائقي المركبات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة في منطقة واقعة بين الجسر 15 و16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل لم يسفر عن خسائر تذكر".

وتتكرر حوادث الانفجارات التي تستهدف أرتالاً منسحبة لقوات التحالف الدولي من العراق رغم تأمينها بقوات حماية عراقية بشكل يومي في مناطق متفرقة من البلاد.



