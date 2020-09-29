تواصل القتال في ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا وسط خسائر كبيرة

أعلن كل من أذربيجان وأرمينيا، اليوم الثلاثاء، تكبيد الجانب الآخر خسائر فادحة فيما تحتدم المعارك لليوم الثالث حول إقليم ناغورني قره باغ.

وكررت الولايات المتحدة الدعوات، التي أيدتها ألمانيا وروسيا، لوقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأحد، من دون أن تلقى آذاناً مصغية لدى الخصمين اللذين كانا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ويتنازعان منذ عقود السيطرة على الإقليم.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لإجراء مناقشات عاجلة حول التصعيد العسكري في الإقليم ذي الغالبية الأرمنية، وحيث أوقعت المعارك في الأيام الأخيرة نحو 100 قتيل، وفق تقارير مؤكدة.

وأكد الجانبان، اليوم الثلاثاء، استمرار المعارك رغم دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وفي تصريحات عالية النبرة، تعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف مواصلة القتال.

وقال «إذا كان المجتمع الدولي غير قادر على وقف الدكتاتور المتهور في أرمينيا، فإن أذربيجان ستقوم بذلك».

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن الانفصاليين في قره باغ تمكنوا من صد هجمات أذربيجانية على طول الجبهة الأمامية مؤكدة أن «العدو تكبد خسائر بشرية فادحة».

وأضافت أن الجيش الأذربيجاني تكبد خسائر كبيرة منذ اشتعال المواجهات، مع إسقاط نحو 50 طائرة من دون طيار وأربع مروحيات وتدمير 80 دبابة.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج النزاع، وتوعدت باستخدام أسلحة ذات مدى أبعد وقدرة تدمير أكبر.

في العاصمة الأذربيجانية باكو، نفى مسؤولو الدفاع تقارير المقاتلين في الإقليم التي ذكرت بأن قوات مدعومة من أرمينيا استعادت السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها في معارك الأحد.

وقالت أذربيجان إن جيشها تصدى لهجوم أرمني مضاد، ودمر قافلة أرمنية ووحدة مدفعية، وفي وقت لاحق فوج مشاة تسانده عربات عسكرية بأكمله.

وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها «واصلت هجوما على مدينة فيزولي» في منطقة قره باغ، «ودمرت أربع دبابات للعدو وآلية مدرعة وقتلت عشرة جنود».

وأضافت أن «العدو... طلب مساعدة لإجلاء جثث وجرحى الجنود».

ولم تعلن أذربيجان عن أي خسائر في صفوفها، لكن الحكومة المحلية في إقليم ناغورني قره باغ بثت تسجيلات من ميدان المعارك تظهر ما قالت إنها جثث جنود أذربيجانيين.

وأكد مسؤولون أرمينيون، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة مدنيين آخرين، فيما أعلن علييف أن الخسائر بين المدنيين في الجانب الأذربيجاني وصلت الثلاثاء إلى عشرة قتلى.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «بشكل عاجل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق ما أعلن المتحدث باسمها، بعد محادثة لها مع كل من علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى وقف أعمال العنف والعودة إلى المفاوضات«في أسرع وقت».

وأدى إعلان الإقليم استقلاله عن أذربيجان إلى حرب في مطلع التسعينيات، أودت بحياة نحو 30 ألف شخص.

وتطالب أذربيجان باستعادة السيطرة على الإقليم الجبلي الذي انفصال عن باكو عام 1991.

وأعلنت أرمينيا وقره باغ، الأحد، الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية، فيما فرضت أذربيجان الأحكام العسكرية ومنعت التجول في مدن كبرى.

والمحادثات الهادفة لتسوية النزاع، والتي بدأت مع تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991، متعثرة بشكل كبير منذ اتفاقية لوقف إطلاق النار عام 1994.

وبذلت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة جهود وساطة ضمن«مجموعة مينسك»، لكن آخر وأكبر تلك المساعي باءت بالفشل في 2010.