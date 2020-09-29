العراق: 4724 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4028

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها أحصت 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس، المسبب لمرض كوفيد-19، إلى 358 ألفا و290 حالة.

ولفتت إلى أن 4028 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288 ألفاً و812.

كما سجلت الوزارة 70 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9122 حالة.