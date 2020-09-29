الدول العربية تنعى أمير الكويت وتشيد بحكمته

نعت الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي عن 91 عاماً.

وعايش الأمير الراحل مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".

السعودية

نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي "الملك وولي العهد يقدمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

البحرين

نعى الديوان الملكي البحريني أمير الكويت وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الديوان في بيان "مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت".

مصر

أعلنت مصر الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة أمير الكويت.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على تويتر " فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها".

الأردن

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمير الكويت وأعلن الأردن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.

وكتب العاهل الأردني في تغريدة على تويتر "فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته".

العراق

نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأمير الراحل، مؤكداً "ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد".

اليمن

نعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمير الكويت.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر "رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة (...) تعازينا القلبية الصادقة لأشقائنا في الكويت ولنا جميعاً في الأمة العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل".

جامعة الدول العربية

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بمزيدٍ من الحُزن والأسى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واستذكر الأمين العام الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية.

وأشار مصدر مسؤول إلى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الراحل الكبير.



