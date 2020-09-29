تدشين رابع غواصة لمصر في ألمانيا



بزجاجة مياه من النيل، تم تدشين غواصة جديدة لمصر في ترسانة شركة «تيسنكروب» للأنظمة البحرية بمدينة كيل الألمانية.

وأقام قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، المراسم، اليوم الثلاثاء، وأطلق الغواصة في الماء بضغطة زر. ومن المقرر أن تتسلم مصر رابع غواصة لها من ألمانيا في غضون بضعة أشهر، عقب إتمام الاختبارات التقنية.

وتم تسليم الغواصة الأولى إلى مصر عام 2016، وتبعتها غواصتان أخريان في عام 2017 وفي أبريل عام 2020.

وفقاً لبيانات الترسانة، يبلغ طول الغواصة الرابعة «إس 44» 62 متراً، وتضم طاقماً من 30 فرداً.

وذكرت الشركة المصنعة اليوم في بيان: «بالإضافة إلى الدفاع البحري، تم تصميم الغواصات لدرء النزاعات والمراقبة وجمع المعلومات، وكذلك لتنفيذ عمليات من قبل قوات خاصة».

ولم يتم الإدلاء ببيانات رسمية عن سعر الغواصات. وكانت صحيفة «كيلر ناخريشتن» ذكرت من قبل أن الغواصات الأربعة تبلغ تكلفتها حوالي مليار يورو.

ويعمل لدى شركة «تيسنكروب» للأنظمة البحرية حوالي 6 آلاف موظف، من بينهم 3 آلاف موظف في كيل. ووفقاً لبياناتها، فإن الشركة رائدة في السوق العالمية في الغواصات التقليدية، وتنشط أيضاً في بناء السفن السطحية.

وبحلول عام 2023، تعتزم الشركة توسيع حوض بناء الغواصات مقابل 250 مليون يورو، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بصالة جديدة في الترسانة.



