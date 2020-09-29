الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

أبوظبي (الاتحاد)

نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجاء في بيان قرأه الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري على التلفزيون الكويتي الحكومي، «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه».

إنا لله وإنا إليه راجعون.