مقتل 14 مدنياً بانفجار سيارة وسط أفغانستان

قتل 14 مدنياً، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة وسط أفغانستان، بحسب ما أكده مسؤولون حكوميون.

وبين القتلى سبع نساء وأربعة أطفال، كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح أيضاً في التفجير الذي وقع عند عبور سيارتهم على القنبلة في ولاية دايكندي، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، في بيان.

وحمل المتحدث، حركة طالبان مسؤولية التفجير.

انفجرت الحافلة الصغيرة التي كان يستقلها الضحايا، بعد عبورها فوق العبوة الناسفة، كما أعلن المتحدث باسم حاكم دايكندي نصرالله غوري.

ولم تتبن أي جهة التفجير، علماً أن طالبان غالباً ما لجأت إلى وضع عبوات ناسفة بجانب الطرق في عملياتها.

وأسفرت «الهجمات المتعمدة» ضد المدنيين عن إصابة أو مقتل أكثر من 800 شخص في أفغانستان في الربع الأول من عام 2020، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو الماضي.



