ميركل تتشاور مع رؤساء حكومات الولايات بشأن قيود جديدة لمكافحة «كورونا»

على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن فرض قيود جديدة موحدة على مستوى ألمانيا.

وتقترح الحكومة الاتحادية أن تقتصر الاحتفالات والتجمعات في الأماكن الخاصة على 25 شخصاً، بينما تقتصر التجمعات المماثلة في الأماكن العامة على 50 شخصاً. كما تخطط الحكومة لتقييد تقديم المشروبات الكحولية في المناطق المتضررة على نحو خاص من جائحة كورونا، بصفة مؤقتة.

وبوجه عام، تدعو الحكومة الاتحادية إلى اتباع نهج متدرج إقليمياً، وعدم اتخاذ تدابير شاملة في مكافحة الجائحة.

وسجل معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل يوم السبت الماضي، أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ أبريل الماضي، بواقع 2507 حالات. ووفقاً لأحد تقارير المعهد، تحدث الإصابات بشكل خاص في إطار الاحتفالات وسط العائلة والأصدقاء، في حين أن نسبة الإصابات بين المسافرين العائدين آخذة في الانخفاض. وأشار المعهد إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات تفشي في دور المسنين مجدداً.

وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يومياً. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجدداً منذ نهاية يوليو الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الألفي إصابة مجدداً في أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها، يرتبط أيضاً بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل.



