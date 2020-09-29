ألمانيا.. إغلاق شوارع بفرانكفورت بسبب «تهديد خطير»

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عدة شوارع في حي جالوس بمدينة فرانكفورت، على خلفية عملية لفرقة العمليات الخاصة للشرطة.

وأشار المتحدث إلى وجود «تهديد خطير».

غير أنه لا يزال من غير الواضح ماذا حدث بالضبط.

كانت مصادر صحفية تحدثت عن هذه الواقعة، مشيرة إلى أن رجلاً مسلحاً تحصن في مبنى يتواجد فيه عدة أشخاص.