تسجيل 420 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل العدد الأعلى من إصابات اليوم، بإجمالي 85 إصابة، تلته محافظة الخليل بواقع 77 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين، منذ انتشاره في آذار الماضي، بلغ 50115‬‬‬‬‬‬‬‬ تعافى منها 40213‬‬‬‬، وبلغت الوفيات 350‬‬.



