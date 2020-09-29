وفاة 10 أشخاص في حادث مروري جنوب القاهرة

لقي 10 مصريين حتفهم وأصيب خمسة آخرون اليوم الثلاثاء إثر حادث تصادم مروري أعلى الطريق الدائري بحي المعادي، جنوبي القاهرة.

وقال مصدر أمني مصري اليوم إن حافلة لنقل الركاب كانت قادمة من محافظة أسيوط وعلى متنها 14 راكباً، وسائق، اصطدمت بسيارة نقل مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة خمسة.

وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان صحفي اليوم إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من كارفور المعادي، ما أسفر عن وفيات ومصابين.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.