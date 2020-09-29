فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 577 ألفاً و980 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 577 ألفا و980 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31744 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 97127 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.