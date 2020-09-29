بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 441 ألفاً و573 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 441 ألفاً و573 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الاصابة بالفيروس، بلغ 42 ألفاً و90 حالة، كما تعافى 2352 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.