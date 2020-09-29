الهند تسجل أقل وفيات يومية بكورونا منذ 3 أغسطس

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الهند سجلت أقل زيادة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ الثالث من أغسطس إذ سجلت 776 وفاة بينما تجاوز عدد الوفيات في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون وسط تسارع الإصابات في عدة دول.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 6.15 مليون بعد أن سجلت 70589 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة. وبلغ إجمالي الوفيات 96318.