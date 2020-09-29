جوتيريش يؤكد إمكانية التغلب على أزمة كورونا

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن التغلب على أزمة "كوفيد - 19" لا يزال ممكناً، داعياً المجتمع الدولي إلى التعليم من الأخطاء.

وشدد جوتيريش، في بيان صدر فجر اليوم، على خلفية وصول عدد الوفيات الناجمة عن هذه الجائحة مؤخراً إلى مليون شخص في أنحاء العالم- على أهمية القيادة المسؤولة والاسترشاد بالعلم والتمسك بالتعاون، محذراً من خطورة التضليل المعلوماتي الذي يمكن أن يتسبب في مزيد من الوفيات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: فيما يستمر السعي لتطوير اللقاح، الذي يجب أن يكون متوفراً للجميع بسعر معقول، فلنقم بدورنا لإنقاذ الأرواح، ولنحافظ على التباعد البدني، وارتداء الكمامات وغسل أيادينا، ويجب ألا ننسى أن مستقبلنا يعتمد على التضامن.