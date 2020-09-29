الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 28 سبتمبر نزولا من 21 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 14حالة قبل يوم إلى 26 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85384 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.