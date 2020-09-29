رئيسة المفوضية الأوروبية: التوصل لاتفاق بشأن بريكست "ما زال ممكناً"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "ما زال ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهل أسبوع تفاوضي حاسم.

وقالت فون دير لايين إثر لقائها في لشبونة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "نريد اتفاقاً، وما زلت مقتنعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

وأضافت "أدعو إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصاداتنا، تضررت بشدة من الجائحة، ويجب علينا بذل كلّ ما بوسعنا للتوصل لاتفاق معقول".

وشدّدت رئيسة المفوضية على أنّ "التفاصيل واضحة على الطاولة، لذا فإن الاستعداد واضح من ناحيتنا للمضي قدماً للتوصل إلى اتفاق".

وأتى تصريح فون دير لايين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسل وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين.

وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات تتعلّق ببعض الالتزامات التي تعهّدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.