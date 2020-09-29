البرازيل تسجل 13155 إصابة جديدة بكورونا و317 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 13155 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلاً عن 317 حالة وفاة بسبب المرض.

وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142058 حالة، بحسب بيانات الوزارة.