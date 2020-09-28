السعودية: توقيف خلية إرهابية تدربت بإيران

الرياض (واس)

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، القبض على خلية إرهابية، مكونة من 10 أفراد، تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وأفاد المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في المملكة، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت الجهات المختصة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران. وأوضح أن الحرس الثوري درب 3 من عناصر الخلية على طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

وأشار إلى أن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، مضيفاً: «أسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر الخلية الـ10، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران». وتابع: «إن بقية العناصر ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن».

وأكد ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، ومن بينها عدد كبير من البنادق وأجهزة الإرسال والاستقبال وأجهزة التنصت، إلى جانب ذخائر حية متنوعة، ومواد كيميائية ومواد تستخدم في صنع المتفجرات والتفخيخ.

ونوّه إلى أن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

وشددت رئاسة أمن الدولة على مواصلتها، بعزيمة وإصرار وحزم، التصدي لمثل هذه المخططات الإجرامية.