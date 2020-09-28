قرقاش: هذيان خالد العطيّة لا يستحق الرّد

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «إن هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد»، فيما دعا مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة، عبر «تويتر» أمس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إلى السعي لوضع حد لما وصفه بـ«الكذب والهذيان»، تعليقاً على تصريحات وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية عما وصفه بـ«خطة الغزو».

وكان العطية زعم أنه كانت هناك «خطة لغزو قطر عسكرياً» من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال خالد بن أحمد، عبر «تويتر»: «ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر»، وأرفق تغريدته بخبر عن تصريحات العطية عن «الخطة» المزعومة.