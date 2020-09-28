بريطانيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل 4044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا من 5693 أحصيت في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 439013 حالة.

وأوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بـ13 حالة لترتفع إلى 42001 في المجمل.

في الأثناء، فرضت السلطات الصحية في بريطانيا غرامة مالية تبلغ 1000 جنيه استرليني على أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 ولم يقم بإجراء الفحوص الطبية الخاصة والعزل المنزلي الطوعي لمدة 10 أيام.

وفي حال عدم الالتزام بالقيود والحجر المنزلي ترتفع الغرامات المالية إلى 10000 آلاف جنيه.

كما فرضت على الأشخاص، الذين أجروا الفحوص، وكانت النتائج إيجابية، العزل لمدة 14 يوما، وإلا سيتعرضون لنفس العقوبات المالية. وفرضت مقاطعات ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية نفس الإجراءات ضد المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض "كورونا".

وقالت مصادر طبية إن سبب تلك الإجراءات يعود إلى الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بجانب عدم اهتمام البعض، من الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة أو قريبة من كورونا، بالخضوع للفحوص الطبية.