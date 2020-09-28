«الصحة العالمية»: العدد الرسمي لوفيات كورونا ربما أقل من الرقم الفعلي

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي.

وأضاف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، في إفادة صحفية بجنيف «الأرقام المُبلغ عنها حاليا ربما تمثل تقديرا أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بكوفيد-19 أو توفوا بسببه».

ومضى يقول «عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد».

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة ما لا يقل عن 1,002,036 شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الاثنين.

وأصيب أكثر من 33,162,930 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، بينهم 22,752,300 تعافوا حتى اليوم.

ولا يوجد، إلى هذه اللحظة، أي علاج أو لقاح لمرض كوفيد -19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.