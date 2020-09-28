مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

رحبت مصر، الاثنين، باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل الأسرى والإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المُحتجزين لدى الطرفين.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان: تثمّن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق استوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

وأعربت شخصيات ومؤسسات عدة، في وقت سابق، عن ترحيبها بالاتفاق، مضيفة أن تبادل الأسرى بين أطراف النزاع يمثل خطوة أساسية في تنفيذ اتفاقية استوكهولم وبناء الثقة بين الأطراف