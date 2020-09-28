رداً على تقارير صحفية.. ترامب: دفعت ضرائب بملايين الدولارات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه دفع «ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب»، وإنه يملك أصولاً أكثر بكثير من الديون.

وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، رد الرئيس الجمهوري على تقرير صحفي أفاد بأنه لم يدفع سوى 750 دولاراً من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة.

وقال ترامب «دفعت ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب لكنني كنت، مثل أي أحد، مستحقا... لإعفاءات ضريبية... لدي ديون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة الأصول».

وأضاف الرئيس، الذي سيواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مساء غد الثلاثاء في أول مناظرة رئاسية، أن لديه «أصولاً استثنائية» وتفاخر ببيان مالي «مثير للإعجاب».

كانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب. وأضافت أنها حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التي تغطي أكثر من عشرين عاماً لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن ما ورد عن ديون ترامب يثير أسئلة متعلقة بالأمن القومي لأن المواطنين يستحقون أن يعرفوا لمن يدين بالمال. وأضافت لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) «هذا بالنسبة لي هو سؤال يتعلق بالأمن القومي».