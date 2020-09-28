وزير الخارجية الأميركي: «معاهدة السلام» و«إعلان التأييد» قلّصا الخطر بالشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «معاهدة السلام» بين الإمارات إسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، برعاية الولايات المتحدة، قلصا الخطر في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر»، قال بومبيو: «قلّصنا المخاطر في الشرق الأوسط، عبر اتفاقات أبراهام»، مضيفاً: «أوجدنا كثيراً من فرص إحلال السلام في المنطقة».

وتابع: «ما زلنا نعمل على إرساء مزيد من الاستقرار والسلام في أنحاء الشرق الأوسط».

وكانت الولايات المتحدة توسطت في إبرام «معاهدة السلام»، و«إعلان تأييد السلام»، وتم توقيعهما في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري، وسط إشادة العواصم الرئيسة في العالم، التي اعتبرتها خطوة على طريق الخروج من الصراعات التي أنهكت الشرق الأوسط طوال عقود.

وأكدت الإدارة الأميركية أن دولاً أخرى في المنطقة ستنضم إلى ركب السلام، قريباً، وهو ما من شأنه تشكيل جبهة موحدة ضد قوى التطرف والإرهاب، بما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الازدهار والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

إلى ذلك، سلّط الكاتب الأميركي مايك سوليفان، الضوء على قوة الإمارات وإسرائيل تكنولوجياً وعسكرياً، ونفوذهما السياسي الكبير، مشيراً إلى أن معاهدة السلام بين البلدين تعزز من قوتهما.

وأوضح سوليفان، في مقال نشرته مجلة «فوربس» أن المعاهدة بين البلدين تعكس سرعة التغيير السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، معتبراً أن كلا البلدين سيكسب سوقاً جديدة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.