الأمم المتحدة: أفريقيا تخسر سنوياً 89 مليار دولار جراء الفساد

أظهرت دراسة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن القارة الأفريقية تخسر نحو 89 مليار دولار سنويا في حويلات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة.

وهذا التقدير، الذي ورد في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، هو الأكثر شمولاً حتى الآن بشأن أفريقيا، ويظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت. كما أنه جاء أعلى من معظم التقديرات السابقة.

ويصف التقرير أفريقيا بأنها «دائن صاف للعالم»، مردداً ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال.

وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لأونكتاد «التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعوبها وتقوض الشفافية والمحاسبة وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية».

وأضاف التقرير أن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ 88.6 مليار دولار، الذي تخسره أفريقيا، يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.

ويمثل التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قراراً بهذا الشأن في 2018.