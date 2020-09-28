الاتحاد الأوروبي: الدعم المالي للبنان رهن بتشكيل حكومة جديدة

عواصم (وكالات)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله وقلقه إزاء استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، والظروف التي أدت إلى قراره، حاثاً القوى اللبنانية على تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أمس، «يجب على قادة لبنان أن يتحدوا ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للشعب اللبناني، وستكون ملتزمة بمعالجة التحديات الحادة والمتعددة في لبنان، لا سيما الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية. وأضاف أن «التشكيل السريع للحكومة سيكون حاسماً أيضاً للتوصل إلى اتفاق تمس الحاجة إليه مع صندوق النقد الدولي». وأكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي القوي والمستمر للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بالمبادرة الفرنسية. ونوه عون خلال منح سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان، بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين، معرباً عن أسفه لـ«عدم تمكن أديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة الإصلاحات التي يفترض أن تتحقق، سواء تلك التي تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس النواب، أو تلك التي ستصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة».

وكان الرئيس عون أكد، عقب قبول اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة، وتلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أعلن السبت الماضي اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وفي سياق آخر، نفذ عدد من أهالي الضحايا الذين سقطوا جراء ​انفجار مرفأ وقفة احتجاجية ​وسط بيروت​ رفضاً لتأخر التحقيق، مطالبين بتحقيق شفاف وعادل للكشف عن المتورطين بالانفجار.