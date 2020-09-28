السعودية تطيح بخلية إرهابية تدربت في مواقع للحرس الثوري في إيران

أعلن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، «الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث قوله: «قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات».

وأضافت الوكالة أنه تم «القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران. أما البقية، فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن».

وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر مزرعة. من ضمن المضبوطات: أكواع متفجرة بحالة تشريك، فتائل متفجرة، صواعق متفجرة كهربائية، بارود ناعم وخشن، عبوات تحتوي على مواد كيميائية، أجهزة إرسال واستقبال إشارات كهربائية، أجهزة تنصت متطورة، رشاشات كلاشنكوف، وبندقيات مختلفة ومسدسات وذخيرة حية متنوعة ومخازن رشاشات ومسدسات.

كما ضبطت بحوزة الخلية أسلحة بيضاء قتالية ومناظير قنص، ومنظار ليلي، وأجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول، وأجهزة خرائط «جارمن»، ونظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

كما ضبطت بحوزة الخلية الإرهابية أجهزة هواتف محمولة، وشرائح تخزين.

وأوضحت الوكالة «تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء».

وأكدت رئاسة أمن الدولة في السعودية «مواصلتها، بعزيمة وإصرار وحزم، التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».