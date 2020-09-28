برلين تستعد لتشديد القيود بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

طلبت سلطات العاصمة الألمانية من سكانها الاستعداد لإمكانية تشديد القيود بعد ارتفاع أعداد الإصابات في برلين وكافة أنحاء البلاد.

وفي تصريحات صحفية، قال ميشائيل مولر، رئيس حكومة ولاية برلين «أعتقد أننا سنتفق على شيء ما من جديد».

تأتي تصريحات السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل جلسة طارئة لحكومة الولاية، وقبل لقاء ستعقده المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو صباح غد الثلاثاء.

وأضاف مولر «ليس بالضرورة أن يعني هذا أن يتم تطبيق هذه القرارات فورا، لكني أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قرارات تتيح لنا فرصة التصرف على نحو سريع في حال تصاعد موقف ما أو في حال قفز مؤشرنا في برلين من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر».

ولفت مولر إلى أن الهدف من هذا هو تجنب الإغلاق «لكننا، بطبيعة الحال، نريد أن نتصرف وفقا للهدف، وألا نقول الآن ببساطة إن كل شيء سيتم تقييده مرة أخرى على نطاق واسع».

وتابع مولر «سننظر بدقة في الأماكن التي توجد فيها بؤر الإصابات. وحتى الآن، لا يمكن لنا أن نلاحظ أن المدارس وأماكن العمل والفعاليات الثقافية والرياضية من هذه البؤر، بل إن الحفلات الخاصة هي التي كانت بؤرا للإصابات الجديدة».

من جانبها، دعت الحكومة الألمانية مواطنيها إلى الالتزام بقواعد النظافة واستخدام تطبيق مكافحة كورونا، حتى لا تعاود أعداد الإصابات إلى الارتفاع مجددا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، في برلين «نحن قلقون للغاية بشأن تطور عدد الإصابات»، مضيفا أن هناك زيادات حادة في بعض المناطق. وأضاف «هذه المناطق بحاجة ماسة إلى إعادتها تحت السيطرة. لا يمكننا السماح للفيروس بالانتشار أضعافا مضاعفة مرة أخرى في بعض المواقع».

وذكر زايبرت أنه حيثما توجد نقاط ساخنة، يجب اتخاذ تدابير مضادة بسرعة، مضيفا أن كل يوم له قيمة، ومشيرا إلى أن الإدارات الصحية وصلت جزئيا إلى أقصى مدى في تحمل الأعباء. وأكد «إذا أظهرنا جميعا هذا الحس السليم وهذا الحذر، وإذا قبلنا القيود الضرورية مؤقتا، فيمكننا جميعا إنقاذ أنفسنا وبلدنا كثيرا هذا الخريف والشتاء».

بدورها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وقالت تقارير صحفية، نقلا عن مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إن ميركل قالت، اليوم الاثنين، في اجتماع حزبها إنه إذا استمرت الأرقام في الارتفاع أسبوعيا، كما كان من قبل، فستكون هناك 19200 إصابة جديدة يوميا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس)، مؤكدة ضرورة بذل كافة الجهود في ألمانيا حتى لا تستمر الأرقام في النمو باطراد.

وردا على سؤال حول الأساس الذي تنبأت بناء عليه ميركل بهذه الأعداد، قال زايبرت إنه لا يمكنه التعليق على «تصريحات من المفترض أنه تم الإدلاء بها في اجتماع داخلي».