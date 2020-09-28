الجزائر: تراجع إصابات كورونا مع رصد 146 حالة جديدة

قالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، إنها سجلت 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المؤدي لمرض كوفيد - 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية تراجعاً طفيفاً بـ7 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 51 ألفاً و213.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد 5 وفيات جديدة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات.1719

وأشار فورار، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس، إلى تماثل 102 مريض للشفاء، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 35 ألفاً و962.

ويوجد 25 مريضاً يتلقون العلاجات في وحدات العناية المركزة.