الأردن يسجل 734 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 51 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9226 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 137 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4364 حالة.