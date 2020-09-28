مسؤول طبي: أميركا لا تزال بعيدة عن نهاية «كورونا»

نقلت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية اليوم الاثنين عن مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله إن البلاد لا تزال بعيدة عن نهاية وباء فيروس كورونا، وذلك في تناقض مع تقييم للرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وبخ روبرت ريدفيلد في الآونة الأخيرة بسبب تقييم غير متفائل عن معدلات التعافي من الوباء.

وقال ريدفيلد للشبكة الإخبارية الأميركية «نحن بعيدون كل البعد عن نهايته» مناقضاً تصريحات لترامب قال فيها إن نهاية الوباء وشيكة.