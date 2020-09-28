البحرين تسجل 586 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة واحدة

علنت مملكة البحرين اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 243 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية62887 حتى الآن بعد تسجيل 635 حالة شفاء جديدة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 6231 حالة منها 6171 مستقرة و60 في العناية المركزة.