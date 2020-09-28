تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو قرة باغ

تصاعدت، اليوم الاثنين، الاشتباكات والقتال بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورنو قرة باغ الجبلي.

وأدت تجدد القتال إلى مقتل 30 شخصا على الأقل في ثاني يوم من الاشتباكات.

وتبادلت قوات البلدين السوفيتيين السابقين القصف بالصواريخ والمدفعية. وجدد الاشتباك المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى أسواق عالمية.

وقالت أوليسيا فارتانيان المحللة المختصة بمنطقة جنوب القوقاز في مجموعة الأزمات الدولية «لم نشهد من قبل تصعيدا بهذا الحجم منذ وقف إطلاق النار في الحرب التي وقعت بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي. يدور القتال حاليا على جميع الصعد».

وأضافت أن تزايد نشر الصواريخ والمدفعية يزيد من مخاطر سقوط مدنيين.

وقالت أنجيلا فرانجيان، وهي صانعة أفلام وثائقية في ناجورنو قرة باغ، إن السكان لجأوا للمخابئ وإن أصوات القصف مسموعة باستمرار، مشيرة إلى أن كل المتاجر أغلقت وأصبحت الشوارع مهجورة.

ونشبت اشتباكات بين الحين والآخر على مدى عقود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ الذي يقع في أذربيجان لكن يديره الأرمن.

وندد برلمان أرمينيا، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه «هجوم عسكري شامل» من أذربيجان على ناجورنو قرة باغ وقال إن تدخل تركيا، التي تساعد باكو، في الأزمة يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف التعبئة العسكرية الجزئية. وقال وزير خارجية أذربيجان، اليوم الاثنين، إن ستة مدنيين قُتلوا وأصيب 19 منذ اندلاع الاشتباكات مع القوات الأرمينية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ممثل لوزارة الدفاع الأرمينية قوله إن مئتي أرميني أصيبوا.

وأعلن الإقليم الانفصالي، في وقت سابق، مقتل 15 جنديا إضافيا من قواته. كان ناجورنو قرة باغ قد ذكر أمس الأحد أن 16 من جنوده قتلو،ا وأصيب ما يربو على مئة بعد أن شنت أذربيجان هجوماً جوياً ومدفعياً.

وقال الإقليم إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها أمس الأحد، وإن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة في القصف.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع في أذربيجان أنار إفيازوف قوله إن جيش بلاده سيطر على العديد من المرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية قرب قرية تاليش في قرة باغ.

وقال «نستخدم الصواريخ والمدفعية وضربات جوية ضد مواقع العدو مما يجبره على تسليم المواقع».

وحفزت الاشتباكات جهودا دبلوماسية لخفض التوتر في الصراع الذي يعود لعقود بين أرمينيا وأذربيجان. وحثت الصين الجانبين على ضبط النفس، ودعت روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بموجب القانون الدولي، يعد إقليم ناجورنو قرة باغ جزءاً من أذربيجان، لكن الأرمن الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه، يرفضون حكم باكو.

ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب لدى انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.

وعلى الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار في 1994 بعد مقتل الآلاف ونزوح أعداد أكبر، إلا أن الدولتين تتبادلان بشكل متكرر الاتهامات بشن هجمات حول ناجورنو قرة باغ وعلى الحدود بينهما.