مقتل 5 عراقيين بسقوط صاروخ على منزل في بغداد

قتل خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ على منزل مجاور لمطار بغداد الدولي، وفق ما أفاد الجيش العراقي.

والقتلى هم ثلاثة أطفال وامرأتان ينتمون إلى عائلة عراقية واحدة.

وينتشر جنود أميركيون، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، قرب مطار بغداد الدولي.

ويندرج هذا الهجوم الجديد على مصالح أميركية في إطار سلسلة الهجمات تستهدف القواعد العسكرية التي يوجد فيها جنود أميركيون.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مصدر في الجيش العراقي، أن شخصين جرحا أيضاً في هجوم اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وطبية، أن شخصين قتلا في سقوط صاروخ قرب مطار بغداد.

ويتعرض مطار بغداد الدولي والقواعد العسكرية العراقية، من حين لآخر، لهجمات مجهولة المصدر بالصواريخ.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن إطلاق تلك الصواريخ، لكن الولايات المتحدة تتهم فصائل مسلحة بتنفيذها.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات عسكرية في العراق، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.