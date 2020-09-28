القضاء المصري يؤيد إعدام 6 أشخاص في «قضية كرداسة»

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، حكماً بإعدام ستة متهمين في قضية «كرداسة» بمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة.

كما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق 41 متهماً، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً.

وغيرت المحكمة عقوبة سبعة مدانين بتعديل الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة، وتخفيفه بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام ستة متهمين في القضية، ومعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، فيما صدر الحكم على سبعة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد 10 سنوات ل7 متهمين آخرين.

وقعت أحداث القضية في عام 2013 في دائرة مركز شرطة «كرداسة» و«ناهيا» في محافظة الجيزة.

كانت النيابة العامة وجهت عدة جرائم للمتهمين، منها «تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون».