العراق يسجل 4116 إصابة جديدة بـ«كورونا» و62 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9052 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 4116 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 353 ألفاً و566.

ولفتت إلى أن 4111 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284 ألفاً و784.