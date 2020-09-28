أميركا: إصابات كورونا ترتفع بنسبة 0.5% خلال 24 ساعة



ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال 24 ساعة لتصل إلى 7.12 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة، أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ نسبته 0.6% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغت الحصيلة 810 آلاف و182 حالة، بزيادة 0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 3.1% في عدد الحالات عن نفس الفترة يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 5633.

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي 38 شخصاً.



