احتمال إصابة الأطفال والمراهقين بكورونا أقل 44% من البالغين

أظهر تحليل للبيانات في بريطانيا أن احتمالات إصابة الأطفال بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد تقل عن البالغين بنسبة 44 بالمئة.

وقاد البحث، راسل فينر رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال.

وقال البحث «في تلك المراجعة المنهجية والتحليل الذي شمل 32 دراسة، تبين أن الأطفال والمراهقين دون العشرين عاماً تقل لديهم احتمالات الإصابة... بنسبة 44 بالمئة، مقارنة بالبالغين ممن هم في سن العشرين أو أكثر».

ومنذ ظهور فيروس كورنا المستجد في ديسمبر 2019، لاحظ الأطباء والباحثون أن الأطفال أقل تعرضا للإصابة بالفيروس مقارنة مع البالغين. وحتى الأطفال الذين يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض أو تكون بسيطة.

لكن تفسير هذه الظاهرة لا يزال يقسم العلماء والباحثين.