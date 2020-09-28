السعودية: 455 إصابة جديدة بكورونا و841 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفاً و648 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 841 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفاً و846 شخصاً.

ولفتت إلى 29 وفاة جديدة جراء الوباء. وهو ما يرفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4712 حالة.