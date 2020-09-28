البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج الفوري عن 1081 معتقلا وسجينا طبقا لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين.

ودعا - في بيان اصدره اليوم - إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي يأتي تنفيذا لاتفاق استوكهولم الذي وقعت عليها الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعا قويا لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة الحوثيين لإلزامهم بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملة في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتثمينه عاليا للجهود المقدرة التي قام بها مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام، مطالبا جميع الأطراف بسرعة تنفيذه.



