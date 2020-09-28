ماليزيا تعتقل أكثر من 600 شخص لانتهاكهم تدابير مكافحة «كورونا»

أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على 661 شخصاً لانتهاكهم القواعد الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال إسماعيل صبري، خلال مؤتمر صحفي: إن الاتهامات تشمل مؤسسات تجارية لا تسجل تفاصيل بيانات العملاء، من أجل أغراض التعقب وانتهاك قاعدة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي «وأنشطة في الحانات والملاهي الليلية».

وأضاف الوزير، أنه تم إلقاء القبض على 577 شخصاً، لحضورهم فعاليات إعادت فتح حانات وملاهٍ ليلية غير قانونية.

ويشار إلى أنه منذ انتهاء إجراءات الإغلاق التي تم فرضها في ماليزيا لمدة سبعة أسابيع في شهر مايو الماضي، تقوم ماليزيا باعتقال العشرات إلى المئات لانتهاكهم بقية الإجراءات.

وكان قد جرى إلقاء القبض على ما لايقل عن 23 ألف شخص خلال فترة الإغلاق، التي شهدت تعزيز الجنود لنقاط التفتيش الشرطية.

وقد سُمح لمعظم المؤسسات التجارية الآن إعادة فتح أعمالها لانعاش الاقتصاد، ولكن الحانات والملاهي الليلية ما زالت مغلقة.

وما زالت الحدود مغلقة أمام الزوار حتى 31 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتشتكي المؤسسات التي تعمل في الصناعة والزراعة، التي تعتمد في عملها على المهاجرين، من تجميد التوظيف بسبب القيود المفروضة.

كما تضرر قطاع السياحة، الذي مثل 15% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، وتعمل الحكومة على تعزيز السياحة الداخلية في محاولة لتعويض حظر السائحين الدوليين.

وقد سجلت ماليزيا رسمياً 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و134 حالة وفاة.



