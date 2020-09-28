الرئيس اللبناني يؤكّد تمسكه بالمبادرة الفرنسية

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال لبنان.

ونوه الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، بمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان بـ «الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين».

وأعرب عن أسفه لعدم تمكن الدكتور مصطفى أديب من تشكيل الحكومة الجديدة، وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة الإصلاحات التي يفترض أن تتحقق، سواء تلك التي تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس النواب، أو تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة.

وكان الرئيس ماكرون قد حمل، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية للقوى السياسية في لبنان، التي تعهدت في أول سبتمبر الجاري تشكيل حكومة مهمة خلال 15 يوماً.

وأعلن مصطفى أديب السبت الماضي اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، الذي تم تكليفه بها في نهاية أغسطس الماضي، خلفاً لحكومة حسان دياب، التي استقالت على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.



