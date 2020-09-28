ألمانيا تدعو المواطنين للالتزام بقواعد النظافة للسيطرة على كورونا



دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة، واستخدام تطبيق مكافحة كورونا، حتى لا تعاود أعداد الإصابات إلى الارتفاع مجدداً.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين، في برلين: «نحن قلقون للغاية بشأن تطور عدد الإصابات»، مضيفاً أن هناك زيادات حادة في بعض المناطق، وقال: «هذه المناطق بحاجة ماسة إلى إعادتها تحت السيطرة، لا يمكننا السماح للفيروس بالانتشار أضعافاً مضاعفة مرة أخرى في بعض المواقع».

وذكر زايبرت، أنه حيثما توجد نقاط ساخنة، يجب اتخاذ تدابير مضادة بسرعة، مضيفاً أن كل يوم له قيمة، مشيراً إلى أن الإدارات الصحية وصلت جزئياً إلى أقصى مدى في تحمل الأعباء، وقال: «إذا أظهرنا جميعاً هذا الحس السليم وهذا الحذر، وإذا قبلنا القيود الضرورية مؤقتاً، فيمكننا جميعا إنقاذ أنفسنا وبلدنا كثيراً هذا الخريف والشتاء».

ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.



