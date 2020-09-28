فلسطين تسجل 503 إصابات جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬

وقالت الكيلة في بيان صحفي: إن القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 105 إصابات، تلتها محافظة الخليل بواقع 68 إصابة، وسجل قطاع غزة 35 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 44 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ ‭‭49695‬‬‬‬‬‬‬‬، تعافى منهم ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭.39386‬‬‬‬