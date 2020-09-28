بريطانيا تفرض غرامات جديدة على مخالفي تدابير «كورونا»

بريطانيا تفرض غرامات جديدة على مخالفي تدابير «كورونا»



وام



فرضت السلطات الصحية في بريطانيا غرامة مالية تبلغ 1000 جنيه إسترليني على أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ولم يقم بإجراء الفحوص الطبية الخاصة والعزل المنزلي الطوعي لمدة 10 أيام، وفي حال عدم الالتزام ترتفع الغرامات المالية إلى 10000 آلاف جنيه.

كما فرضت على الأشخاص الذين أجروا الفحوصات وكانت النتائج إيجابية، العزل لمدة 14 يوماً، وإلا سيتعرضون لنفس العقوبات المالية، وفرضت مقاطعات ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية نفس الإجراءات ضد المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض «كورونا».

وقالت مصادر طبية: إن سبب تلك الإجراءات يعود إلى الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، بجانب عدم اهتمام البعض من الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة أو قريبة من «كورونا» بالخضوع للفحوصات الطبية.