ميركل «قلقة» من ارتفاع إصابات «كورونا»

أكد الناطق باسم أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية تشعر بقلق شديد حيال الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، داعياً السكان التزام التدابير الصحية الصارمة.

وقال شتيفن تسايبرت: إن «ارتفاع أعداد المصابين مصدر قلق كبير لنا، يمكننا أن نرى من بعض أصدقائنا الأوروبيين إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك».

وحذّرت ميركل الاثنين خلال لقاء مع كبار المسؤولين في حزبها، من أن أعداد الإصابات الجديدة التي تصل حالياً إلى حوالي ألفين يومياً، قد تصبح 19200 يومياً بحلول عيد الميلاد إذا استمر الاتجاه «على هذا النحو»، وفق مصادر في الحزب.

وجاء تحذير المستشارة قبل يوم من اجتماع مرتقب عبر الفيديو مع كبار المسؤولين من 16 مقاطعة ألمانية، بشأن الإجراءات التالية التي ينبغي اتّخاذها للسيطرة على عدد الإصابات.

وبدأت ألمانيا تخفيف التدابير الصارمة التي اتخذتها، وشملت إغلاق المتاجر أو الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع منذ أواخر أبريل، بعد أسابيع على تراجع عدد الإصابات الجديدة عن الذروة التي تم تسجيلها عندما كانت البلاد تعلن عن نحو 6000 إصابة يومياً.

لكن مع استئناف حركة السفر، خصوصاً خلال عطلة الصيف وازدياد حجم التجمّعات، باتت العدوى تنتقل بين السكان مجدداً.

وذكرت تقارير أن ميركل تحدثت خلال اجتماع حزبها عن القطاعات، التي سيكون الإبقاء عليها مفتوحة أولوية.





