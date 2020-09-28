مقتل 11 شخصاً جراء الانهيارات الأرضية في إندونيسيا

تسببت الانهيارات الأرضية في مقتل 11 شخصاً وإصابة سبعة آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بإقليم كاليمانتان الشمالية في إندونيسيا، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الانهيارات الأرضية ضربت موقعين في بلدة تاراكان قبل فجر اليوم، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليلة الماضية.

من ناحية أخرى، حذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من الاحوال الجوية المتطرفة ومن حدوث كوارث طبيعية أخرى، بينما تستعد بعض الأجزاء في البلاد لاستقبال موسم الأمطار، حيث تكون الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة بسبب عمليات إزالة مساحات شاسعة من الغابات وتحويل الأراضي.